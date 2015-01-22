В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад

Правоохранителями 5 сентября 2023 года по подозрению в убийстве был задержан 55-летний уроженец Азербайджанской ССР, БОМЖ.

Правоохранители из Ленинградской области задержали подозреваемого, который в 1993 году изнасиловал и убил девушку, её подругу он ударил ножом и поджег. Подробности стали известны Piter.tv.

В мае 1993 года в 30 метрах от шоссе "Никольское – Шпаньково", в полутора километрах деревни Старое Химголово Гатчинского района был обнаружен труп Я. с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Правоохранителями 5 сентября 2023 года по подозрению в убийстве был задержан 55-летний уроженец Азербайджанской ССР, БОМЖ. Он изобличён в том, что в ночь с 16 на 17 мая 1993 года вместе с неким М. обманом на машине вывезли из Петербурга в Гатчинский район девушек Я. и А. По предварительному сговору мужчины на обочине шоссе изнасиловали Я., а затем несколько раз ударили ножом в шею и спину. После этого они не менее трех раз ударили острым предметом в шею А., после чего подожгли её. Убедившись, что девушки не подают признаков жизни, с места происшествия скрылись. Позднее А. пришла в сознание.

Подозреваемый несколько раз был судим за наркотики и подделку документов.

Ещё один петербуржец предстанет перед судом за пособничество в убийстве, совершенном 28 лет назад.

Фото: Piter.tv