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Петербуржец предстанет перед судом за пособничество в убийстве, совершенном 28 лет назад
Сегодня, 11:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец предстанет перед судом за пособничество в убийстве, совершенном 28 лет назад

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Поляков, используя доверительные отношения с потерпевшим, постучал в его квартиру на проспекте Славы. Когда мужчина открыл дверь, киллер, выйдя из-за спины Полякова, выстрелил в голову потерпевшему

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Полякова. Он обвиняется в пособничестве в совершении убийства из корыстных побуждений.

По версии следствия, 14 марта 1995 года организатор преступления за 2 тысячи долларов США предложил киллеру и Полякову совершить убийство мужчины. Поляков, используя доверительные отношения с потерпевшим, постучал в его квартиру на проспекте Славы. Когда мужчина открыл дверь, киллер, выйдя из-за спины Полякова, выстрелил в голову потерпевшему. Мужчина скончался на месте преступления.

Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд. Уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство, он находится в розыске. Уголовное преследование исполнителя прекращено в связи с его смертью.

На прошлой неделе в Выборге мужчина задушил знакомого и сам сдался полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: пособничество, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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