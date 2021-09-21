В Выборге мужчина задушил знакомого и сам сдался полиции

Он сообщил, что, находясь в гостях, во время ссоры руками задушил своего знакомого.

В Выборге мужчина обратился в полицию и признался, что убил своего знакомого. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В час ночи 1 августа к дежурному на станции Выборг обратился мужчина, который сообщил, что убил человека. Прибывшими полицейскими на вокзале в состоянии алкогольного опьянения был задержан 57-летний мужчина. Он сообщил, что, находясь в гостях, во время ссоры руками задушил своего знакомого.

В указанной квартире был обнаружен труп 61-летнего мужчины. Подозреваемый был задержан и помещён в ИВС. Он был ранее неоднократно судим за убийство, хулиганство. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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Фото: Piter.TV