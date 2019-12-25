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Заживо спаливший родную мать житель Ленобласти проведет 16 лет в колонии
Сегодня, 16:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Заживо спаливший родную мать житель Ленобласти проведет 16 лет в колонии

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От ожогов мать обвиняемого скончалась в больнице, а знакомый получил ожоги 43% тела.

В Ленинградской области суд вынес приговор мужчине, который убил собственную мать и едва не погубил знакомого. Инцидент произошел 20 августа 2022 года в Бокситогорском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

По версии следствия, мужчина вместе со знакомым и матерью выпивали, в какой-то момент между ними возникла ссора. Тогда мужчина облил обидчиков легковоспламеняющейся жидкостью, поджег, а сам сбежал. От ожогов мать обвиняемого скончалась в больнице, а знакомый получил ожоги 43% тела.

Суд назначил ему лишение свободы сроком на 16 лет и ограничение свободы на два года. Его отправят в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Недавно полиция раскрыла убийство гендиректора компании ритуальных услуг, совершенное в 2012 году в Пикалево.

Фото: Piter.TV

Теги: сжег, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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