Заживо спаливший родную мать житель Ленобласти проведет 16 лет в колонии

От ожогов мать обвиняемого скончалась в больнице, а знакомый получил ожоги 43% тела.

В Ленинградской области суд вынес приговор мужчине, который убил собственную мать и едва не погубил знакомого. Инцидент произошел 20 августа 2022 года в Бокситогорском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

По версии следствия, мужчина вместе со знакомым и матерью выпивали, в какой-то момент между ними возникла ссора. Тогда мужчина облил обидчиков легковоспламеняющейся жидкостью, поджег, а сам сбежал. От ожогов мать обвиняемого скончалась в больнице, а знакомый получил ожоги 43% тела.

Суд назначил ему лишение свободы сроком на 16 лет и ограничение свободы на два года. Его отправят в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV