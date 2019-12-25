Полиция раскрыла убийство гендиректора компании ритуальных услуг, совершенное в 2012 году в Пикалево

Мужчину убили за денежное вознаграждение.

В Ленинградской области раскрыли убийство гендиректора компании ритуальных услуг, совершенное в 2012 году. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 5 мая 2012 года в сторожке городского кладбища города Пикалево был обнаружен труп 49-летнего О., генерального директора компании ритуальных услуг. Он был госпитализировал с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки слева, резаным ранением левого бедра, огнестрельным ранением головы. В этот же день мужчина скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В июле 2023 года уголовное дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц).

Правоохранителями была получена оперативная информация о том, что к совершению данного преступления причастны:

– М. (1980 года рождения), который сейчас отбывает наказание в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

– два брата Г. 1982 и 1979 года рождения. Младший брат был задержан в квартире в Петербурге на Серебристом бульваре. Старший брат был задержан в Севастополе, сейчас доставляется в Петербург.

Было установлено, что мужчины в 2012 году за деньги убили генерального директора компании ритуальных услуг. Все подозреваемые ранее были неоднократно судимы.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец проведёт семь лет в колонии за убийство соседа из-за громкой музыки ночью.

Фото: Piter.TV