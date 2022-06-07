Прокуратура дала семь лет колонии петербуржцу, убившему соседа из-за громкой музыки ночью

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта 2022 года.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, убившего соседа из-за громкой ночной музыки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта 2022 года на улице Спирина, 3, к3. Фигурант в ходе конфликта нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, из-за которых второй скончался на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным и дал ему семь лет колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура занялась делом об убийстве 30-летней давности.

Фото: Piter.TV