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Прокуратура дала семь лет колонии петербуржцу, убившему соседа из-за громкой музыки ночью
Вчера, 23:04
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Прокуратура дала семь лет колонии петербуржцу, убившему соседа из-за громкой музыки ночью

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Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта 2022 года.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, убившего соседа из-за громкой ночной музыки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта 2022 года на улице Спирина, 3, к3. Фигурант в ходе конфликта нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, из-за которых второй скончался на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным и дал ему семь лет колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура занялась делом об убийстве 30-летней давности.

Фото: Piter.TV

Теги: жестокое убийство, криминал спб, мнеожественные ножевые ранения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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