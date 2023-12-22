В 2023 году подростки в Петербурге совершили более 400 преступлений

В 2023 году число родителей и опекунов, привлеченных к административной ответственности, возросло до 4932 случаев, что превышает показатель предыдущего года - 4887 случаев. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина в своем выступлении на заседании правительства Петербурга.
Большинство нарушений (83%) связаны с недостаточным выполнением родительских обязанностей. Это отражается и на поведении подростков: зарегистрировано 439 преступлений, совершенных несовершеннолетними, из которых 188 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Каждый четвертый подросток на момент совершения преступления не обучался.
По состоянию на 1 января 2024 года в Петербурге проживали более 600 тыc. семей, воспитывающих более 900 тыc. детей. Среди них более 20 тыс. составляют дети-инвалиды, а около 10 тыс. - сироты.
Ранее мы сообщили о том, что детский омбудсмен Петербурга встревожилась ответом "Алисы" на вопрос по "Маше и Медведю".
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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