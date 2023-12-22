Детский омбудсмен Петербурга встревожилась ответом "Алисы" на вопрос по "Маше и Медведю"

Кроме того, Анна Митянина негативно отреагировала на мультсериал "Скибиди Туалет", размещенный на YouTube.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина обеспокоилась бесконтрольным влиянием на детей информационных технологий. В качестве примера омбудсмен привела ответ колонки "Алиса" на вопрос о российском мультсериале "Маша и Медведь". Свои опасения Анна Митянина выразила в ходе заседания с депутатами городского Законодательного Собрания (ЗакСа) 3 апреля, передает издание "РИА Новости".

Вот я вам приведу наглядный пример. Замечательный совершенно есть мультик "Маша и медведь". Я уверена, что те, у кого есть маленькие дети, его смотрели. Меня интересовал вопрос, который, оказывается, интересует и маленьких детей. Маша живет в лесу одна с медведем, с ней происходят всякие разные веселые истории, но почему она одна-то живет? Этот вопрос задают дети, и... Вот как на вопрос ребенка, почему Маша живет одна, отвечает "Алиса". Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Если спросить "Алису" об истории мультсериала, она отвечает, что "Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни".

Кроме того, детский омбудсмен Петербурга негативно отреагировала на мультсериал "Скибиди Туалет", размещенный на YouTube.

Теперь это преподносится как вечная борьба добра со злом. Дети 7-8 лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Ранее мы рассказывали о том, что в среднем петербурженки решаются на рождение первенца в 26 лет.

Фото: ВКонтакте / Александр Бельский