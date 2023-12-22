В среднем петербурженки решаются на рождение первенца в 26 лет

В 2023 году в городе был рождён 50 251 ребёнок.

В среду, 3 апреля, на заседании Законодательного Собрания уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила, что в 2023 году в городе был рождён 50 251 ребёнок. По её словам, этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом, когда было рождено 52 042 младенца.

Несмотря на сокращение рождаемости, омбудсмен отметила рост числа семей в Северной столице. В прошлом году их количество составило 615 791, в то время как в 2022 году было 614 968. По словам Митяниной, такая тенденция связана с процессами внутренней миграции. На фоне этого, в городе на Неве увеличилось число многодетных родителей. Так, в 2023 году их количество составило 55 094, в то время как в 2022 году – 53 004.

Омбудсмен добавила, что в Петербурге также наблюдается снижение числа женщин репродуктивного возраста в период от 20 до 29 лет. По её словам, в основном дети появляются "у малочисленных поколений 90-х". В среднем, жительницы Северной столицы решаются на первого ребёнка в 26 лет.

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