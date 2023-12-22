Омбудсмен Волынец поддержала идею запрета продажи табачной продукции беременным

По ее словам, необходимо "повышать пропаганду здорового образа жизни для того, чтобы не создавать запреты".

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала идею запрета продажи табачной продукции беременным. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, эта идея перекликается с инициативой о запрете продажи алкоголя в присутствии детей. Волынец подчеркнула, что курение не в общественных местах отслеживать очень сложно. Омбудсмен отметила необходимость "повышать пропаганду здорового образа жизни для того, чтобы не создавать запреты". При этом эксперт считает ,что реализация этой инициативы может пойти не по плану, так как россияне могут "доносить" и на некурящих беременных.

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Фото: Piter.tv