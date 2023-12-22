В "Леруа Мерлен" опровергли сообщения о ребрендинге

Компания продолжает работу в прежнем режиме.

В "Леруа Мерлен" опровергли сообщения о планируемом ребрендинге. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в "Леруа Мерлен" проходит ряд внутренних изменений в рамках передачи управления локальному менеджменту, объявленного в марте 2023 года. При этом данный процесс не отразится на деятельности и планах компании. Также сообщается, что юридическое наименование "Леруа Мерлен Восток" сменилось на ООО "ЛЕ МОНЛИД". Компания продолжает работу в прежнем режиме.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили драку.

Фото: leroymerlin.ru