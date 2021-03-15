  1. Главная
Сегодня, 14:48
Останина опровергла информацию о намерении запретить группу "Сектора Газа"

Она выступила с заявлением, что ее слова не так поняли.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина опровергла информацию о намерении запретить творчество группы "Сектора Газа". Ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

Сегодня, 17 сентября, в СМИ появилась информация, что Останина предложила запретить песни группы на музыкальных площадках. Сообщалось, что депутат назвала "неоднозначным" репертуар "Сектора Газа". Позже она выступила с заявлением, что ее слова не так поняли. Она подчеркнула, что хотела запретить только те песни, где есть матные слова.

Ранее мы сообщали, что Gorillaz представят новый альбом в марте 2026 года.

Видео: Telegram / SHOT

