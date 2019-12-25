Gorillaz представят новый альбом в марте 2026 года

По слухам, альбом группы выйдет под названием The Mountain.

Музыкальная группа Gorillaz готовится представить новый студийный альбом. Об этом сообщает портал "Канобу" со ссылкой на данные пользователей Reddit.

По информации источника, релиз новинки состоится 20 марта 2026 года. Девятый студийный альбом группы выйдет под названием The Mountain. Официального анонса от Gorillaz пока не было. Имеющиеся данные по вероятному релизу были получены в результате утечки, о которой сообщили журналисты. Также появились слухи, что после выхода альбома группа отправится в мировой тур.

Ранее мы сообщали, что певица Мадонна получила на день рождения торт в виде Лабубу.

Фото: cnn.com (Bethan Miller)