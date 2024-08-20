  1. Главная
Певица Мадонна получила на день рождения торт в виде Лабубу
Сегодня, 13:11
Она отметила свое 67-летие в Тоскане.

Американская певица Мадонна получила на день рождения торт в виде популярного персонажа Лабубу. Об этом сообщил аккаунт Pop Base в социальной сети X.

Отмечается, что певица отметила свое 67-летие в Тоскане. Во время праздника, который Мадонна провела в кругу семьи и друзей, она задула свечи на торте с Лабубу. На нем была сделана надпись: "С днем рождения, Мадуду".

Фото: X / Pop Base

Теги: день рождения, лабубу, мадонна, торт
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

