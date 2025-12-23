Суд арестовал петербуржца на 10 суток за брошенный в лицо подростку торт

Жителя Северной столицы признали виновным в мелком хулиганстве после инцидента в Павловске.

Суд Петербурга вынес решение в отношении местного жителя, чьи действия попали под статью о мелком хулиганстве. Инцидент произошел 20 марта 2026 года на улице Слуцкой в Павловске.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, мужчина, находясь у дома номер 3, бросил торт в лицо подростку. В ходе происшествия нарушитель использовал нецензурную лексику и игнорировал замечания окружающих, чем нарушил общественный порядок.

Мать пострадавшего уточнила, что ее сын не оказался случайной жертвой. По ее словам, неизвестные поджидали подростка, а сам акт с десертом был совершен с целью унизить его честь и достоинство.

На заседании фигурант полностью признал свою вину. Суд принял во внимание, что ранее петербуржец уже привлекался к административной ответственности. В итоге нарушителю назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Ранее мы сообщили о том, что на учредителя ритуальной компании в Петербурге напали и похитили 4,6 млн рублей.

