Школьница из Петербурга получит 70 тыс. рублей после удара головой о стену

Московский районный суд Санкт-Петербурга обязал школу выплатить 70 тыс. руб компенсации морального вреда первокласснице, получившей травму на продленке.

Инцидент произошёл 16 января 2024 года в группе продлённого дня одной из школ Московского района. По данным суда, педагог покинула класс, после чего одна из учениц последовала за ней в коридор. Там её остановил одноклассник, между детьми возникла ссора.

В ходе конфликта мальчик толкнул девочку, и она ударилась головой о дверь. На следующий день ребёнок пожаловался на боли, после чего был направлен в больницу. Врачи выявили ушиб ушной раковины и посттравматическую головную боль.

Мать школьницы заявила, что педагогический состав допустил халатность, оставив детей без присмотра и не оказав своевременной помощи. Представители школы настаивали, что серьёзного вреда здоровью не зафиксировано. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение в пользу пострадавшей. Учебное учреждение обязано выплатить 70 тыс. руб компенсации морального вреда.

Фото: Piter.TV