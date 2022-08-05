Ранее в СМИ появилась информация, что певица собиралась выступить в РФ этим летом.

Американская певица Дженнифер Лопес не собирается приезжать с концертом в Россию. Об этом заявил генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников в интервью ТАСС.

По его словам, в условиях санкций со стороны Запада выступления певицы в РФ невозможны. Ратников назвал ложной появившуюся в СМИ информацию о том, что Лопес якобы планировала выступить с концертом в стране в августе 2025 года. Также гендиректор TCI напомнил, что его компания организовывала концерты исполнительницы в 2012-м и 2019 годах.

Мы работаем с этой артисткой достаточно большое количество времени и можем сказать, что она не рассматривала возможность проведения концерта в России после введения санкций. Эдуард Ратников, гендиректор TCI

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Фото: gettyimages.com