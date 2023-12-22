Полиция начала проверку по факту драки.

Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили драку. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Борисенко. В одной точке сбыта оказалось несколько продавцов цветов, и между ними произошел конфликт, который перерос в массовую драку.

Запись инцидента оказалась в Сети. Полиция начала проверку по факту драки. При этом сообщается, что никаких заявлений в отдел не поступало.

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Фото: Pxhere.com