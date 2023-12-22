  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Психолог Лоикова заявила, что в России стало больше женщин-руководителей
Сегодня, 14:25
86
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Психолог Лоикова заявила, что в России стало больше женщин-руководителей

0 0

По мнению эксперта, изменения спровоцировали пандемия и спецоперация.

Клинический психолог Зулия Лоикова заявила, что в России стало больше женщин-руководителей. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По ее словам, в последние годы расширяются права женщин и их финансовые возможности. Эксперт подчеркнула, что раньше мужчинам платили зарплату на 30% выше, чем женщинам на аналогичных должностях. По мнению Лоиковой, изменения спровоцировали пандемия и спецоперация. Психолог отметила, что во многих сферах женщинам лучше удается выстроить коммуникации и показать свою ответственность.

Ранее военный эксперт заявил, что психологическая помощь в армии должна быть бесплатной.

Фото: Piter.tv

Теги: женщина, мнение эксперта, психолог, руководитель
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии