Психолог Лоикова заявила, что в России стало больше женщин-руководителей

По мнению эксперта, изменения спровоцировали пандемия и спецоперация.

Клинический психолог Зулия Лоикова заявила, что в России стало больше женщин-руководителей. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По ее словам, в последние годы расширяются права женщин и их финансовые возможности. Эксперт подчеркнула, что раньше мужчинам платили зарплату на 30% выше, чем женщинам на аналогичных должностях. По мнению Лоиковой, изменения спровоцировали пандемия и спецоперация. Психолог отметила, что во многих сферах женщинам лучше удается выстроить коммуникации и показать свою ответственность.

Ранее военный эксперт заявил, что психологическая помощь в армии должна быть бесплатной.

Фото: Piter.tv