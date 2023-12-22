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Военный эксперт заявил, что психологическая помощь в армии должна быть бесплатной
Сегодня, 11:19
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Военный эксперт заявил, что психологическая помощь в армии должна быть бесплатной

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По его словам, важным фактором является социальная обстановка и конкретно готовность окружающих к принятию.

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что психологическая помощь в армии должна быть бесплатной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, проблема возвращения участников и ветеранов спецоперации к мирной жизни только отчасти является вопросом психологии. Джерелиевский считает важным фактором социальную обстановку и конкретно готовность окружающих к принятию. Эксперт добавил, что большая часть населения поддерживает бойцов и помогает им. Он также отметил, что для военнослужащих и членов их семей должна действовать бесплатная помощь психологов.

Ранее депутат Нилов сообщил, когда рассмотрят проект о повышении пенсии за стаж.

Фото: Piter.tv

Теги: армия, военный эксперт, психологическая помощь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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