Депутат Нилов сообщил, когда рассмотрят проект о повышении пенсии за стаж

По его словам, проект должен получить заключение от правительства и пройти стадию рассылки.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, когда рассмотрят проект о повышении пенсии за стаж. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Речь идет о доплате к пенсии до двух прожиточных минимумов за стаж от 30 лет. По словам Нилова, прежде всего проект должен получить заключение от правительства и пройти стадию рассылки. Он подчеркнул, что только после этого закон рассмотрят. Нилов добавил, что на заключение и рассылку уйдет как минимум два месяца. Также депутат уточнил, что при введении закона в 2024 году размер доплаты мог бы превысить 26 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv