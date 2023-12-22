Площадь огня составила примерно 1,7 тысячи квадратных метров.

В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на краевое управление ФСИН.

Инцидент произошел утром 4 марта в поселке Половинка. Поступило сообщение о возгорании в одном из зданий производственного участка на территории колонии № 37. Площадь огня составила примерно 1,7 тысячи квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. В его тушении участвовали 28 человек и 11 единиц техники. На место выехали сотрудники главного управления краевого ФСИН. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

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Фото: Piter.tv