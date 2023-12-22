Депутат Нилов заявил, что транспортный налог нужно привязать к расходу бензина

По словам эксперта, в Госдуме предпринимают очередную попытку "восстановить справедливость".

Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что транспортный налог нужно привязать к расходу бензина. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в Госдуме предпринимают очередную попытку "восстановить справедливость" и отменить транспортный налог, но ранее эту инициативу в правительстве не поддерживали. Он также напомнил, что данный налог предназначался для сбора средств на ремонт дорог, однако со временем стал избыточным.

Нилов подчеркнул, что его действие распространяется даже на сельскохозяйственную технику. Депутат предлагает рассчитывать налог с привязкой к тому, сколько водитель ездит.

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Фото: Piter.tv