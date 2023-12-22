Эксперт считает немецкого политика непопулярным как в ФРГ, так и за пределами европейского государства.

Позиция, которую занял немецкий канцлер Олаф Шольц по отношению к украинскому кризису, в настоящее время не устраивает ни население ФРГ, ни добавляет ему очков и популярности за пределами европейского страны. Такое мнение в интервью телеканалу "360" огласил блогер, публицист и аналитик Николай Стариков. Специалист дал оценку информации об участии военнослужащих в подготовке атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктуру Крымского моста. Эти данные ранее, 1 марта обнародовала в публичном пространстве главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Есть много фактов, что все страны НАТО в той или степени присутствуют в зоне СВО. Обычно их прячут под видом наемников, а в случае гибели маскируют под смерть в другом месте, либо вовсе отрицают. Николай Стариков, эксперт

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