Политолог проанализировал заявления Лукашенко о России

Эксперт считает, что слова Лукашенко – это прежде всего попытка укрепить отношения между Минском и Москвой.

Российский политик и публицист Николай Стариков для издания "Петербургский дневник" проанализировал слова главы Беларуси Александра Лукашенко о Крыме.

По словам президента, Крым стал частью России ввиду того, что украинские военные опасались вторжения войск НАТО. Также политик затронул российско-белорусские отношения и обсудил ситуацию на мировой арене в целом.

По мнению аналитика Николая Старикова, слова Лукашенко – это прежде всего попытка укрепить отношения между Минском и Москвой.

Он [Александр Лукашенно, – прим. ред.] также заявил о том, что готов разместить на территории Белоруссии российское ядерное оружие, если вдруг оно окажется на территории Польши. Он признал, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Николай Стариков

Политик также сообщил, что приедет в Крым, таким образом признает полуостров частью России. Таким образом, лидер Беларуси дает понять западным партнерам, кто в действительности является его ключевым союзником.

По мнению Старикова, заявления Лукашенко были вызваны ситуацией на Украине и Западе, который оказывает давление на него лично.

Фото: kremlin.ru