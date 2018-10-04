В Кремле оценили возможность поездки Путина и Лукашенко в Крым

Совместная поездка состоится "в подходящий момент".

В Кремле не сомневаются, что президенты РФ и Белорусии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, совместная поездка состоится "в подходящий момент". Песков уточнил, что для визита рассматривается полуостров в целом, в не какой-либо конкретный город.

Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Глава государства уточнил, что его поездка на территорию полуострова будет означать признание Минском Крыма частью РФ.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу.

Фото: kremlin.ru