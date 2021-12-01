Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу

В Минске призвали Варшаву "подумать куриными мозгами".

Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет государственную границу. В интервью журналистам "РИА Новостей" политик заметил, что остановит транзит энергетических ресурсов в том случае, если Варшава реализует свои угрозы. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос корреспондента Дмитрия Киселева о том, серьезно ли глава республики говорит о таком методе воздействия на ЕС.

Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?...Конечно, серьезно. Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны отметил, что южная граница между Россией и Украиной остается закрытой, поэтому польские поставки не могут проходить по данной территории. Лукашенко заметил, что вариант с Прибалтикой также отпадает, так как там "нет дорог". В Минске призвали руководителей Польши прежде чем делать подобные заявления о закрытии границы с Белоруссией, "взять свои мозги куриные в руки" и подумать о последствиях.

Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости