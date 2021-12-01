В Минске оценили, кого готовы поддержать в случае враждебности со стороны Киева.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины. Об этом политик сообщил журналисту Дмитрию Киселеву для интервью организованного информационным агентством "РИА Новости". Гость уточнил, что если по отношению к Минску Киеву будет враждебно настроен, то республика готова поддержать Москву.

Мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер Белоруссии напомнил прессе о том, что никогда не встанет на сторону националистического угара, который на данный момент фиксируется в соседнем государстве (Украине).

Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости