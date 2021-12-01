Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины. Об этом политик сообщил журналисту Дмитрию Киселеву для интервью организованного информационным агентством "РИА Новости". Гость уточнил, что если по отношению к Минску Киеву будет враждебно настроен, то республика готова поддержать Москву.
Мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лидер Белоруссии напомнил прессе о том, что никогда не встанет на сторону националистического угара, который на данный момент фиксируется в соседнем государстве (Украине).
Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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