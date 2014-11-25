Политик уточнил, что это произойдет тогда, когда Минску "это понадобится."

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым. Такими сведениями глава республики поделился с журналистом Дмитрием Киселевым, который взял интервью у политика для информационного агентства "РИА Новости". Гость добавил, что авиакомпания полетит на полуостров тогда, когда это понадобится Минску. Он напомнил о том, что у страны в регионе работает собственный санаторий.

Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше. Если нам надо будет перевезти наших людей, а у нас там и санаторий свой...Слушайте, у нас руки развязаны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Министр внешнеполитического ведомства Владимир Макей оценил возможность открытия пассажирских перелетов до Крыма. Он призвал коллег учитывать экономический аспект, а также возможные новые ограничения со стороны Запада.

Лукашенко связал миграционный кризис с западными санкциями.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

