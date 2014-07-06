Лукашенко связал миграционный кризис с западными санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причину миграционного кризиса на границе. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
Лукашенко напомнил, что Евросоюз должен был построить лагеря для беженцев, однако потом прекратил этим заниматься и ввел санкции против страны. Он также заявил, что у Минска была договоренность с Брюсселем на эту тему.
Тебе на шею набросили петлю, зажимают, и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко допустил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.
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