Лукашенко допустил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Он готов предложить такой вариант президенту России при одном условии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране могут разместить российское ядерное оружие. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Лукашенко отмели, что предложит такой вариант президенту России Владимиру Путину, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Он также добавил, что договорится с российским лидером, о каким системах пойдет речь.

Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским.

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