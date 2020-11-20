Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принадлежности Крыма. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
Белорусский лидер заявил, что Крым де-факто был российской территорией. Он также добавил, что после референдума в марте 2014 года регион де-юре стал российским.
Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко потребовал у Запада доказательства готовящегося нападения России на Украину.
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