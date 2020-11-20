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Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским

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Он также добавил, что вопроса о принадлежности региона не существует.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принадлежности Крыма. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Белорусский лидер заявил, что Крым де-факто был российской территорией. Он также добавил, что после референдума в марте 2014 года регион де-юре стал российским.

Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко потребовал у Запада доказательства готовящегося нападения России на Украину.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, крым, президент белоруссии, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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