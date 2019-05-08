Лукашенко потребовал у Запада доказательства готовящегося нападения России на Украину

Если бы такие планы имелись, то Москва бы поставила Минск в известность, отметил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Запада доказательства готовящегося нападения России на Украину. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам военной безопасности.

Он уточнил, если бы у Москвы имелись такие планы, то российские власти поставили бы Минск в известность.

В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается – положите факты на стол и подтвердите этот тезис. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер подчеркнул, у государства есть все возможности реагировать "на любые телодвижения с оружием на границах".

В ходе этого совещания Лукашенко заявил, что Запад понимает, на чьей стороне будет Белоруссия в случае "войнушки" где-то на границе с Россией. По его словам, Минск в стороне не останется, что известно Киеву и его партнерам. Поэтому в настоящее время украинские власти укрепляют границы со стороны Белоруссии, уточнил Лукашенко.

Ранее украинский лидер заявил, что Великобритания и Соединенные Штаты намерены разрушить Европейский союз.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА