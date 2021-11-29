Лукашенко: США и Великобритания намерены разрушить Евросоюз

Постепенно к этому процессу подключается Польша, уверен президент.

Великобритания и Соединенные Штаты намерены разрушить Европейский союз. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности.

По его словам, Вашингтон не заинтересован в партнерах, равных по силе. Глава государства отметил, как только Евросоюз ввел свою валюту, "это создало угрозу доллару" из-за чего начались проблемы в евроатлантическом блоке.

Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. Вчера обратили внимание, куда Моравецкий [премьер-министр Польши] поехал – в Великобританию <…> Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он выразил уверенность, что Великобритания не случайно вышла из Евросоюза, так как не нашла там выгоды. В настоящее время делается ставка на Польшу, подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко пригрозил Западу ядерной войной с участием НАТО и России. Он заявил, что мир еще не рассчитался с белорусами за Вторую мировую войну.

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