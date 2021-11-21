В Минске рассказали об угрозе у госграницы.

Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерной войной с участием НАТО и России. Об этом политик сообщил в интервью которое телеканал BBC покажет 22 ноября. Telegram-канал "Пул первого" опубликовал несколько отрывков из сюжета. По мнению лидера республики, с его народом мир еще не рассчитался за Вторую мировую войну.

Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война. Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Иностранным журналистам Лукашенко объяснил, что польские силовики нарушили белорусскую государственную границу во время стычек с беженцами в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги". По мнению президента, сейчас нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории. Он не исключил того, что военные Белоруссии могли помогать мигрантам на границе из-за жалости к ним.

Видео: Telegram / Пул Первого