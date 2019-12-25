Лукашенко: военные могли помочь мигрантам попасть в Польшу из сочувствия

В Минске оценили возможную помощь белорусских военных беженцам, находящихся на границе с ЕС,

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что военные могли помочь мигрантам, находящимся на государственной границе, попасть в Польшу из сочувствия. Такое мнение политик высказал в интервью телеканалу BBC. При этом глава республики напомнил, что Минск не организовывал миграционный кризис. Он возложил ответственность за проблему на внешнюю политику ЕС.

Думаю, что такое вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Лукашенко напомнил, что предупреждал европейских коллег о том, что Минск больше не будет сдерживать беженцев мигрантов на границе даже в том случае, если иностранцы продолжат стекаться на территорию. Он уточнил, что мигранты едут не в Белоруссию, а пытаются попасть в страны Евросоюза. В Минске напомнили, что не приглашали их.

Путин и Лукашенко вновь обсудили миграционную ситуацию на границах Белоруссии с ЕС.

Фото: Telegram / Пул Первого

