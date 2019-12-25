Путин и Лукашенко вновь обсудили миграционную ситуацию на границах Белоруссии с ЕС

Дмитрий Песков прокомментировал пути выхода из миграционного кризиса в ЕС.

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь обсудили миграционную ситуацию на границах Минска и Евросоюза. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что одного только общения между этими политиками недостаточно для решения миграционного кризиса. Москва призывает Запад продолжать контакты с Белоруссией, пока не будут определены пути решения проблемы.

Сегодня как раз оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении мигрантов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что на прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев. Насчитывается свыше двух тысяч мигрантов, которые стремятся оказаться в Евросоюзе. В понедельник иностранцы перебрались ближе к КПП, а во вторник начали предпринимать попытки прорыва границы.

Песков назвал идею конгрессменов США о непризнании выборов в России неприемлемой.

Фото: Kremlin.ru