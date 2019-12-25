Песков назвал идею конгрессменов США о непризнании выборов в России неприемлемой

В Кремле назвали инициативу конгрессменов США крайне неудачной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею американских конгрессменов о непризнании выборов в России неприемлемой. Такое мнение чиновник высказал на брифинге с журналистами в Кремле. Ранее в Палату представителей США на изучение был внесен документ о непризнании выборов главы РФ после 7 мая 2024 года. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, такая позиция со стороны США является демонстрацией для мира о вмешательстве Вашингтона в дела другой суверенной страны.

Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может и каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные такому проекту резолюции. По мнению Пескова, только граждане РФ должны определять, кто и в какой срок должен управлять государством. На это право не могут претендовать ни какие парламентарии из других стран. Инициативу конгрессменов США в Москве назвали крайне неудачной затеей.

В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года.

Фото: YouTube / Россия-1