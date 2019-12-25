В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года

Главу РФ могут не признать в США после 2024 года.

В американский Конгресс внесен проект резолюции о непризнании российского лидера Владимира Путина президентом после 2024 года. Об этом сообщили в собственных Twitter-аккаунтах сенаторы Стив Коэн и Джо Уилсон. Документ по отказу признания Путина легитимным президентом после мая 2024 года будет в ближайшее время изучен на заседании Палаты представителей.

Напомним, что в настоящее время Владимир Путин не объявил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства. Эта тема не обсуждается политиком. Он пресекает также все разговоры о выдвижении кандидатуры возможного преемника. По мнению экспертов, инициатива Конгресса США является провокацией для России, а также расценивается как попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу.

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