Посольство РФ выразило протест американцам.

Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу из-за расследования американских спецслужб. Об этом рассказали представители посольства РФ в Вашингтоне. Дипломаты опубликовали соответствующий пост на странице на Facebook. Ведомство потребовало от иностранных коллег прекратить преследование граждан, входящих в российскую диаспору.

Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США. заявление посольства РФ в США

Напомним, что 18 ноября КСОРС приостановил деятельность в США связи с расследованием, в результате которого на протяжении последнего года в отношении около 300 российских соотечественников в США проводились следственные мероприятия. Потерпевших обвинили в нарушениях законодательства об иностранных агентах. По мнению дипломатов, спецслужбы проводили допросы и обыски в грубой форме, а также изымали личные вещи граждан. Данные мероприятия РФ считает недружелюбными действиями со стороны США.

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