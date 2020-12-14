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Российский самолет попал в рекламный ролик нового закона Байдена

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Голос за кадром утверждал, что организация работы в аэропортах станет лучше. Именно в этом отрезке видео появляется изображение самолета с российским триколором на хвосте.

Комитет демократической партии США оказался в центре скандала из-за рекламного ролика с российским самолетом.

В субботу, 6 ноября, в Twitter появился ролик, рекламирующий инфраструктурный законопроект президента США Джо Байдена. Американцы заметили на кадрах самолет российской авиакомпании "Аэрофлот". В ролике упоминалось о поездках на работу без пробок. Голос за кадром утверждал, что организация работы в аэропортах станет лучше. Именно в этом отрезке видео появляется изображение самолета с российским триколором на хвосте.

Представители республиканского комитета настояли на том, чтобы демократы проверили авторов видео на профпригодность.

Ранее американский президент заявил, что для США наступил решающий момент в соревновании за лидерство в XXI веке.

Видео: Twiirer / DCCC

Теги: ролик, скандал, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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