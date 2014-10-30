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Байден: для США наступил решающий момент в соревновании за лидерство в XXI веке
Сегодня, 8:11
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Байден: для США наступил решающий момент в соревновании за лидерство в XXI веке

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Глава Белого дома выступил с речью на заводе General Motors.

Американский президент Джо Байден заявил, что для Вашингтона наступил решающий момент в соревновании за лидерство в XXI веке. Об этом глава государства сообщил во время выступления в рамках поддержки собственной программы по развитию инфраструктуры. Для этого он прибыл на завод General Motors в Детройте штата Мичиган. Политик подчеркнул, что за следующие несколько лет определится, смогут ли США бороться за лидерство с другими мировыми державами.

Через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование.

Джо Байден, президент США

Байден задался риторическим вопросом о том, кто еще, если не американцы, будет решать различные проблемы международного сообщества. Он призвал Вашингтон "вернуться в игру", не нанося ущерба для других стран. Среди значимых конфликтов политик назвал ситуацию на Ближнем Востоке, а также израильско-палестинский вопрос.

СМИ: Байден предложили Си Цзиньпину высвободить часть нефти из стратегических резервов.

Фото: Белый дом
 

Теги: general motors, белый дом, детройт, джо байден, мигичан
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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