Лукашенко: Запад понимает, на чьей стороне будет Белоруссия в случае войны с РФ

"Беларусь в стороне не останется", если Запад начнет военные действия на границе с Россией, отметил президент.

Запад понимает, на чьей стороне будет Белоруссия в случае "войнушки" где-то на границе с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности.

По словам главы государства, у Минска нет данных о планируемом нападении РФ на Украину.

Они [Запад] прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется <…> Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он добавил, что для усиления "причин сегодня нет". Белорусский лидер также сообщил о выводе на границу со стороны Украины воинского контингента численностью около восьми тысяч человек.

В начале прошлой недели в Белоруссии заявили об увеличении числа полетов разведывательной и боевой авиации НАТО вдоль государственной границы. Авиация летает в 15-20 километрах от границы республики. Генерал-майор Виктор Гулевич уточнил, что количество воздушных судов увеличилось вдвое за последний месяц, и Минск вынужден отвечать на эти действия.

Ранее Лукашенко заявил, что против Белоруссии развернута гибридная война практически по всем направлениям.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА