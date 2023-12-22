В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы

Сергей Алейник оценил внешние попытки вмешательства во внутренние дела страны.

Минск не исключает, что коллективный Запад не оставит попыток вмешаться в президентские выборы, запланированные к проведению на территории республи ки в 2025 году. В связи с такой угрозой власти в Белоруссии будут противостоять недружественным действиям извне. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новости" сделал министр по иностранным делам Белоруссии Сергей Алейник. Иностранный дипломат заверил, что его коллеги из правительства прекрасно видят ту риторику, которая используется, санкционные пакеты, которые применяются в адрес республики. На текущий момент против Белоруссии западом одобрено 3700 ограничений и запретов.

Что касается попыток вмешательства, конечно, мы ожидаем этого вмешательства, мы его чувствовали на протяжении всех без исключения электоральных компаний, которые проводились в последние десятилетия в Республике Беларусь. Сергей Алейник, глава МИД Белоруссии

Сергей Алейник добавил, что Минск также обращает внимание на милитаризацию сопредельного пограничного пространства, военную активность, желание и стремление многих стран НАТО приобрести себе наступательные виды вооружений. Однако в МИД подчеркнули, что Белоруссия спокойно и достойно пройдет период президентских выборов, искореняя попытки вмешательства во внутренние дела своего государства.

Лукашенко: Россия никогда не была против мира, и Беларусь готова в этом участвовать.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости