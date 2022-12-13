Лукашенко: Россия никогда не была против мира, и Беларусь готова в этом участвовать

Глава государства подчеркнул, что Минск делает все необходимое для Москвы в непростой период.

Россия никогда не была против мира, и Беларусь готова в этом участвовать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава государства подчеркнул, что Минск делает все необходимое для Москвы в непростой период. Он подчеркнул, что глава МИД Белоруссии Сергей Алейник более подробно расскажет о текущей ситуации. Также Лукашенко добавил, что слушал пресс-конференцию Лаврова и поддерживает все его заявления.

И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию.

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