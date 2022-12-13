Лукашенко заявил о провалах попыток удушить Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии принял в Минске главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о провалах попыток Запада удушить Россию и Белоруссию. Соответствующее заявление глава республики сделал в ходе рабочей встречи в Минске с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым. Политики подвели итоги 2022 года в плане экономического развития и торгового сотрудничества между странами.

Попытки нас удушить – и Россию, и Беларусь – фактически провалились. Мы однозначно выстоим… Мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях – и России, и Беларуси. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил о том, что был хорошо проинформирован о результатах прошлого года в части экономического развития в России, подчеркнув, что примерно такие же результаты показала и его республика. Александр Лукашенко выразил удовлетворение происходящими процессами по взаимодействию между двумя странами в минувшем году, несмотря на введенные внешние санкции.

Лукашенко: Белоруссия и Россия не поступаются суверенитетом, реализуя союзные программы.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого