Лукашенко: Белоруссия и Россия не поступаются суверенитетом, реализуя союзные программы

Глава республики рассказал о интеграции в Союзное государство.

Президент Александр Лукашенко рассказал о том, что Белоруссия и Россия не поступаются собственным суверенитетом, реализуя союзные программы. Об этом глава государства рассказал во время правительственного совещания, организованного для реализации проектов по углублению интеграции между сторонами.

Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Просто нет необходимости. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик подчеркнул, что если Минск и Москва перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения для сближения национальных экономик, то все вопросы будут обсуждаться межправительственными органами.

Лукашенко: Минск независим в принятии решений по гармонизации налогов с РФ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого