Лукашенко: Минск независим в принятии решений по гармонизации налогов с РФ

В Белоруссии сообщили о задачах Наднационального налогового комитета.

Белорусскиц президент Александр Лукашенко заявил, что Минск независим в принятии решений по гармонизации налогов с российской стороной. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе правительственного совещания по вопросам Союзного государства. Политик уточнил, что власти требуют от Москвы равных условий по субъектам хозяйствования.

Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере, предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается этот небольшой орган (Наднациональный налоговый комитет). Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что Наднациональный налоговый комитет в Белоруссии является новой структурой. Она будет заниматься совершенствованием налогового законодательства в республике и таможенными вопросами. Александр Лукашенко призвал сделать все процессы прозрачными.

Россияне здесь абсолютно не против, чтобы белорусские представители в любую точку приехали и посмотрели, чем дышит граница. Прослеживаемость, контроль за движением товаров - согласитесь, это важное направление в любом государстве. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого