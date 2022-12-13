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Лукашенко: на переговорах с Путиным были найдены решения нефтегазовых вопросов

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В Белоруссии оценили перспективы сферы энергетики на три года.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным были найдены решения нефтегазовых вопросов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оперативного заседания в Минске. Он пояснил, что вопрос с поставками энергетических ресурсов решен как минимум на ближайшие три года. Все заключенные договоренности закреплены Москвой и Минской в документах. Политик пояснил, что выполнение программ  по формированию объединенных газовых, нефтяных рынков потребовало вынесения вопроса на высший уровень.

В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Как минимум на три года. Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

 Глава Белоруссии добавил, что была проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества с Россией и выполнено большинство мероприятий. Существенные подвижки в области энергетики, промышленности и транспорта на текущий момент, по словам политика, республика не ощущает. Напомним, что 19 декабря по итогам рабочих переговоров с Лукашенко президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва поставляет в Белоруссию нефть и газ на "весьма выгодных преференциальных условиях".

Лукашенко призвал сделать 2023-й год мирным и спокойным.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, встреча путина и лукашенко, газ, нефть, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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