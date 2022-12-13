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Лукашенко призвал сделать 2023-й год мирным и спокойным

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Он подчеркнул, что власти сделают все необходимое для этого.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать 2023-й год мирным и спокойным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Выступая в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря на прошлой неделе, 7 января, Лукашенко отметил, что нынешний год должен быть не хуже, чем 2022-й. Он подчеркнул, что власти сделают все необходимое для этого.

А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: 2023, александр лукашенко, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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