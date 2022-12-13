Он подчеркнул, что власти сделают все необходимое для этого.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать 2023-й год мирным и спокойным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Выступая в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря на прошлой неделе, 7 января, Лукашенко отметил, что нынешний год должен быть не хуже, чем 2022-й. Он подчеркнул, что власти сделают все необходимое для этого.

А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ.

Видео: Telegram / Пул Первого