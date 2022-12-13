Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать 2023-й год мирным и спокойным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Выступая в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря на прошлой неделе, 7 января, Лукашенко отметил, что нынешний год должен быть не хуже, чем 2022-й. Он подчеркнул, что власти сделают все необходимое для этого.
А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко предложил увеличить финансирование союзных программ.
Видео: Telegram / Пул Первого
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